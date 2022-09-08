بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في انقلاب دراجة نارية بـ«صحراوي بني سويف»

أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الصحراوي الشرقي الحر أسفل نفق بياض العرب بمحافظة بني سويف، ونُقل المصابون إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انقلاب دراجة نارية بصحراوي بني سويف الشرقي

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الصحراوي الشرقي الحر أسفل نفق بياض العرب، ووجه بسرعة توجيه سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سيارتا اسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين في الحادث هم رمضان محروس عيسى، 30 سنة، مقيم قرية نعيم التابعة لمركز بني سويف، سائق، مصاب بكدمات وسحجات، وأشرف محمد محمود، 36 سنة، عامل، مصاب سحجات وكدمات، ومحمد جابر قرني، 25 سنة، عامل، مقيم في قرية الحكامنة، مصاب بجروح وسحجات.

وجرى تقديم العلاج اللازم داخل مستشفى بني سويف الجامعي تحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى، وجاري تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة.