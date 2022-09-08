«حياة كريمة» تطلق قافلة طبية مجانية في قرى مدينة شلاتين

تعمل المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، منذ تدشينها في 2019، على الارتقاء بحياة المواطن المصري، فتعمل جاهدة بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة على تطوير العديد من الجوانب الحياتية المختلفة المحيطة بالإنسان، لا سيما في القرى والنجوع الأكثر فقرا والمحافظات الحدودية، كالجانب التعليمي والجانب الصحي والجانب الخدمي فضلا عن تطوير البنية التحتية، وغيرها.

قافلة طبية في قرى شلاتين

وانطلاقا من حرص المؤسسة على أن يحيا المواطن المصري بصحة سليمة، أطلقت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، اليوم، قوافل طبية في قرى مدينة شلاتين، والتي تقدم خدمة الكشف والعلاج للمواطنين بالمجان، وتتواجد القوافل تحديدا في قريتي أدالديت، وسرارة بشلاتين.

ومن المقرر أن تستمر القوافل الطبية في عملها بداية من اليوم الخميس الموافق 8 سيبتمبر، وحتى غدٍ الجمعة الموافق 9 سيبتمبر الجاري، وتضم القافلة صيدالية التي توفر أنواع العلاج المختلفة للمواطنين بالمجان، فضلا عن أنه يتم نقل الحالات التي تحتاج لإجراء عملية جراحية أو رعاية طبية خاصة، إلى المستشفيات.

التخصصات الطبية

وتضم القوافل الطبية التي أطلقتها المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» في قرى مدينة شلاتين، عددا من التخصصات الطبية المختلفة، بحيث تحتوي القافلة كافة الأمراض المتوقع أن يصاب بها المواطن، منها الباطنة والأطفال والقلب والعظام والأنف والأذن والنساء والتوليد وخدمات تنظيم الأسرة، إلى جانب توافر خدمة الأشعة والتحاليل.

يذكر أنّ المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» أطلقت، أمس الأربعاء، 13 قافلة طبية، في 13 محافظة مختلفة وهي:

- البصالي مركز كوم أمبو محافظة أسوان.

- الأربعين 3 مركز باريس محافظة الوادي الجديد.

- عبدالسلام عارف مركز التحرير محافظة البحيرة.

- مركز طبي بالأسمرات حي المقطم محافظة القاهرة.

- تفتيش الجميزة مركز السنطة محافظة الغربية.

- الإبراهيمية البحرية مركز كفر سعد محافظة دمياط.

- حاجر بني سليمان محافظة بني سويف.

- وادى ميعر - وادي أبو حجاب مركز الطور محافظة جنوب سيناء.

- المعهد الأزهري بالشلوفة مركز حي الجناين محافظة السويس.

- كفر ميت العبسي مركز قويسنا محافظة المنوفية.

- النواهض مركز أبو تشت محافظة قنا.

- هاشم عسيري مركز دار السلام محافظة سوهاج.

- جلالة مركز الضبعة محافظة مطروح.