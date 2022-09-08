«تعليم مطروح»: استكمال تنفيذ مبادرة زراعة 100 مليون شجرة بالمدارس

واصل عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح اجتماعاته مع قيادات العملية التعليمية، لمتابعة الاستعدادات النهائية لانطلاق الدراسة بداية شهر أكتوبر المقبل، وعقد اجتماعا جديدا مع مجدي المنشاوي مدير عام إدارة مطروح التعليمية، بحضور إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام وموجهي عموم المواد الدراسية ومديري المراحل التعليمية ومسؤولي المتابعة والتوجيه المالي والإداري والتخطيط واللامركزية بديوان عام المديرية.

تقييم القيادات التعليمية

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، إن العمليه التعليميه خط أحمر لا يجوز المساس بها أو التقصير والإهمال فيها، وذلك من أجل مصلحة الطلاب، مؤكدا أن المرحلة الحالية ستشهد تقييم كل القيادات التعليميه باختلاف مواقعها.

صيانة المدارس

ووجه وكيل تعليم محافظة مطروح مسؤولي الإدارات بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانه البسيطة، فى ضوء مخصصات اللامركزية، وأكد علي ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية والتعاون مع مجلس أمناء الإدارة و تفعيل أدوارهم في سبيل الارتقاء بالمنظومة التعليميه.

مراجعة نسب استلام الكتب

وحول الكتب المدرسية نبه وكيل تعليم مطروح على مراجعة نسب استلام الكتب من المخازن لضمان تسليمها للطلاب مع بدء العام الدراسي، كما وجه لمدير إدارة مطروح التعليمية بالتنبيه على مديري المدارس بسرعة الانتهاء من إعداد الجداول الدراسية، وتوزيع الإشراف وكافة الأعمال على العاملين بالمدارس من أجل تحقيق أقصى معدلات الانضباط مع بدء الدراسة، كما وجه بضرورة تشجيع وتكريم المعلمين المتميزين تكريما لهم على دورهم الايجابى فى الارتقاء بالعملية التعليمية.

وشدد وكيل الوزارة بضرورة التأكيد علي مديري المدارس بتحية العلم خلال طابور الصباح، في إطار تنمية قيم الولاء والانتماء للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد .

استكمال مبادرة 100 مليون شجرة

ولفت وكيل تعليم مطروح خلال الإجتماع بضرورة لعمل حصر بأعداد الشتلات المطلوبه بمدارس مطروح، لاستكمال تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح بزراعة 100 مليون شجرة، والتي تم تدشينها برعاية وحضور اللواء خالد شعيب قائد الأقليم بالمدرسة الصناعية الزخرفية في حي الشروق.

وذكر أنه جرى تشكيل لجنة برئاسته لتنفيذ الكتاب الدوري رقم 202 لسنة 2016، لتحديد معدلات المعلمين بالأقسام الإدارية في ديوان المديرية والإدارة التعليمية، لإعادة توزيعها علي المدارس التي تعاني عجزا في المواد الدراسية بالندب يومين على الأقل أسبوعياً، بما لا يؤثر على صالح العمل داخل الدواوين.