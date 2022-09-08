استقرار أسعار العملات خلال التداولات الصباحية في البنوك المصرية

حقّقت أسعار العملات الأجنبية استقرارًا خلال تعاملات اليوم الخميس، واستقرت العملات العربية خلال التداولات السابقة على نهاية الأسبوع الجاري.

وتشهد أسعار العملات تقلبات شديدة على المستوى العالمي خلال الفترة الحالية، نظرًا للظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم مثل التضخم وتداعيات القرارات الخاصة بأسعار الفائدة.

وتعد أسعار العملات وفقًا للبنك المركزي هي متوسط سعري للعملة، وقد يختلف من بنك لآخر بفروقات بسيطة جدا لا تتعدى 3 قروش.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار العملات في البنك المركزي المصري، بداية تعاملات اليوم، كالتالي:

- سعر الدولار: 19.21 جنيه للشراء، و19.31 جنيه للبيع.

- سعر اليورو: 18.97 جنيه للشراء، و19.09 جنيه للبيع.

- سعر الجنيه الإسترليني: 21.94 جنيه للشراء، و22.07 جنيه للبيع.

- سعر الدينار الكويتي: 62.10 جنيه للشراء، و62.47 جنيه للبيع.

- سعر الريال السعودي: 5.11 جنيه للشراء، و5.14 جنيه للبيع.

- سعر الدرهم الإماراتي: 5.22 جنيه للشراء، و5.25 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم في البنك الأهلي المصري

استقرت أسعار أغلب العملات في البنك الأهلي المصري ولكن هناك ارتفاع في بعض العملات مثل اليورو والجنيه الإسترليني.

- سعر الدولار: 19.22 جنيه للشراء، و19.28 جنيه للبيع.

- سعر الدينار الكويتي: 60.09 جنيه للشراء، و62.47 جنيه للبيع.

- سعر الريال السعودي: 5.10 جنيه للشراء، و5.13 جنيه للبيع.

- سعر الدرهم الإماراتي: 5.22 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

- سعر الجنيه الإسترليني: 22.08 جنيه للشراء، و22.24 جنيه للبيع.

- سعر اليورو: 19.18 جنيه للشراء، و19.30 جنيه للبيع.