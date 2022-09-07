استقرار أسعار العملات في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022

استقرت أغلب أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022 بالبنك المركزي والبنوك المصرية، بينما شهد عدد من العملات الأخرى تحركات طفيفة في الأسعار مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء.

واستقر الدولار في البنوك المصرية والبنك المركزي عقب تحركه أمس وارتفاعه قرشا واحدا، وتلقى أسعار العملات في البنوك المصرية، اهتماما كبيرا من قبل المواطنين المصريين وكذلك التجار الذين يتعاملون في الاستيراد والتصدير، خاصة وأنّهم يحتاجون إلى الدولار والعملات الأخرى للتعامل مع المصدرين من الخارج.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار العملات في البنوك المصرية والأجنبية العاملة في مصر خلال نهاية تعاملات اليوم:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي

- سعر الدولار: 19.18 جنيه للشراء، و19.28 جنيه للبيع.

- سعر الدينار الكويتي: 62.11 جنيه للشراء، و62.48 جنيه للبيع.

- سعر الريال السعودي: 5.10 جنيه للشراء، و5.13 جنيه للبيع.

- سعر الدرهم الإماراتي: 5.22 جنيه للشراء، و5.25 جنيه للبيع.

- سعر الجنيه الإسترليني: 22.19 جنيه للشراء، و22.32 جنيه للبيع.

- سعر اليورو: 19.03 جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع.

سعر العملات اليوم في البنك الأهلي المصري

واستقرت أسعار العملات في البنك الأهلي المصري خلال بداية تعاملات اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022، وجاءت كما يلي:

- سعر الدولار: 19.19 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع.

- سعر الدينار الكويتي: 59.91 جنيه للشراء، و62.29 جنيه للبيع.

- سعر الريال السعودي: 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

- سعر الدرهم الإماراتي: 5.22 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

- سعر الجنيه الإسترليني: 21.97 جنيه للشراء، و22.17 جنيه للبيع.

- سعر اليورو: 18.95 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع.