استقرار أغلب أسعار العملات.. و«المركزي» يرفع الدولار 3 قروش

حققت أسعار صرف عددًا من العملات الأجنبية، استقرارًا خلال نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، الموافق 7 سبتمبر 2022، ولكن ارتفع سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري، بقيمة 3 قروش فقط خلال نهاية التعاملات.

وتعتبر أسعار العملات في البنك المركزي، عبارة عن متوسط سعري للعملة، يتم الأخذ به كأساس ولكن قد تختلف الأسعار من بنك لآخر.

وتلقى أسعار العملات في البنوك المصرية، اهتمامًا كبيرًا من قبل المواطنين المصريين، وكذلك التجار الذين يتعاملون في الاستيراد والتصدير، خاصة أنهم يحتاجون إلى الدولار والعملات الأخرى للتعامل مع المصدرين من الخارج.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار العملات في البنوك المصرية والأجنبية العاملة في مصر، خلال بداية تعاملات اليوم، كالتالي:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي

- سعر الدولار: 19.21 جنيه للشراء، و19.31 جنيه للبيع.

- سعر الدينار الكويتي: 62.10 جنيه للشراء، و62.47 جنيه للبيع.

- سعر الريال السعودي: 5.11 جنيه للشراء، و5.14 جنيه للبيع.

- سعر الدرهم الإماراتي: 5.22 جنيه للشراء، و5.25 جنيه للبيع.

- سعر الجنيه الإسترليني: 21.94 جنيه للشراء، و22.07 جنيه للبيع.

- سعر اليورو: 18.97 جنيه للشراء، و19.09 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم في البنك الأهلي المصري

واختلفت أسعار العملات في البنك الأهلي المصري خلال بداية تعاملات اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022، وجاءت كما يلي:

- سعر الدولار: 19.22 جنيه للشراء، و19.28 جنيه للبيع.

- سعر الدينار الكويتي: 60.01 جنيه للشراء، و62.42 جنيه للبيع.

- سعر الريال السعودي: 5.10 جنيه للشراء، و5.13 جنيه للبيع.

- سعر الدرهم الإماراتي: 5.22 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

- سعر الجنيه الإسترليني: 21.97 جنيه للشراء، و22.17 جنيه للبيع.

- سعر اليورو: 18.98 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.