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استقرار أسعار العملات اليوم 5 سبتمبر 2022 في البنوك

كتب:

مارينا رؤوف
09:48 ص | الإثنين 05 سبتمبر 2022
أسعار العملات

أسعار العملات

استقرت أغلب أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم 5 سبتمبر 2022 بالبنك المركزي والبنوك المصرية، بينما شهد عدد من العملات الأخرى تحركات طفيفة في الأسعار.

وانخفض سعر اليورو خلال تعاملات اليوم وكذلك سعر الجنيه الإسترليني، بينما استقر الدولار في البنوك المصرية، وتلقى أسعار العملات في البنوك المصرية، اهتماما كبيرا من قبل المواطنين المصريين وكذلك التجار الذين يتعاملون في الاستيراد والتصدير، خاصة وأنّهم يحتاجون إلى الدولار والعملات الأخرى للتعامل مع المصدرين من الخارج.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار العملات في البنوك المصرية والأجنبية العاملة في مصر خلال نهاية تعاملات اليوم:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي

- سعر الدولار: 19.16 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع.

- سعر الدينار الكويتي: 62.13 جنيه للشراء، و62.58 جنيه للبيع.

- سعر الريال السعودي: 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

- سعر الدرهم الإماراتي: 5.21 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

- سعر الجنيه الإسترليني: 22.05 جنيه للشراء، و22.19 جنيه للبيع.

- سعر اليورو: 19.07 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع.

سعر العملات اليوم في البنك الأهلي المصري

واستقرت أسعار العملات في البنك الأهلي المصري خلال نهاية تعاملات اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022، وجاءت كما يلي:

- سعر الدولار: 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

- سعر الدينار الكويتي: 60.04 جنيه للشراء، و62.38 جنيه للبيع.

- سعر الريال السعودي: 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

- سعر الدرهم الإماراتي: 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

- سعر الجنيه الإسترليني: 21.94 جنيه للشراء، و22.16 جنيه للبيع.

- سعر اليورو: 18.94 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.