رئيس الهيئة العربية للتصنيع الجديد يلتقي الفريق التراس.. «صور»

اجتمع اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع الجديد، مع الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة السابق؛ حيث تم بحث آخر المستجدات والأنشطة والمشروعات الصناعية الحالية والمستقبلية المتنوعة وقدراتها التصنيعية والتكنولوجية.

السيسي يعين عبداللطيف رئيسا للهيئة العربية للتصنيع

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس اللجنة العليا للهيئة العربية للتصنيع، قد أصدر قرارا جمهوريا اليوم بتكليف اللواء مختار عبداللطيف، رئيسا للهيئة العربية للتصنيع، خلفا للفريق عبدالمنعم التراس.

وأعرب الفريق عبدالمنعم التراس عن أمنياته لرئيس الهيئة الجديد اللواء مختار عبداللطيف، في مهمته.

تقدم التراس بالشكر للعاملين بالهيئة

وتقدم «التراس» بالشكر والتقدير لجميع العاملين بالعربية للتصنيع على جهودهم الصادقة والمثمرة والعمل الدؤوب والمتميز خلال فترة توليه رئاسة الهيئة.

وحثهم على الاستمرار في بذل الجهد والعطاء من أجل تحقيق أهداف الهيئة والعمل بروح الفريق الواحد واستكمال المشروعات المشتركة مع مختلف الجهات في ظل رؤية «مصر 2030» وأهداف الجمهورية الجديدة.