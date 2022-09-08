أحدث تحليل صناعي: العالم مهدد بفقدان 71% من الغذاء بسبب تغير المناخ

حذّر تحليل صناعي، اليوم، من أن درجات الحرارة القاتلة للمحاصيل والتي تهدد أيضًا صحة العمال الزراعيين، قد تهدد قطاعات واسعة من إنتاج الغذاء العالمي بحلول عام 2045 مع ارتفاع درجة حرارة العالم الناجمة عن التغيرات المناخية، وفق تقرير نقلته وكالة أنباء فرانس برس عن موقع «ياهو».

وذكر التحليل أن تغير المناخ يتسبب بالفعل في تأجيج موجات الحر وغيرها من الظواهر الجوية المتطرفة في جميع أنحاء العالم، حيث من المتوقع أن تؤثر موجات الحر من الهند إلى أوروبا هذا العام على إنتاج المحاصيل.

كما تسبب ارتفاعات درجات الحرارة قلقًا متزايدًا على الصحة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعملون في الخارج في ظروف شديدة الحرارة، وهو أمر خطير بشكل خاص عندما تكون مستويات الرطوبة مرتفعة.

خطر كبير على الزراعة في 20 دولة والعدد ربما يصل إلى 71

ويجمع أحدث تقييم أجرته شركة المخاطر Verisk Maplecroft هذين التهديدين معًا لحساب أن الإجهاد الحراري الناتج عن التغيرات المناخية يشكل بالفعل خطرًا شديدًا على الزراعة في 20 دولة، بما في ذلك الهند، العملاق الزراعي.

لكن من المتوقع أن توسع العقود المقبلة، مستوى التهديد إلى 64 دولة بحلول عام 2045 - تمثل 71 في المائة من إنتاج الغذاء العالمي الحالي - بما في ذلك الاقتصادات الرئيسية «الصين والهند والبرازيل والولايات المتحدة».

وقال ويل نيكولز، رئيس وحدة المناخ والقدرة على الصمود في شركة Verisk Maplecroft، إنه مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية والضغط الحراري العالمي، سنرى المحاصيل في البلدان الأكثر اعتدالًا تبدأ أيضًا في التأثر بهذا الأمر.

الأرز معرض للخطر بشكل خاص

وقال التقييم إن الأرز معرض للخطر بشكل خاص، مع الإشارة إلى محاصيل أخرى مثل الكاكاو وحتى الطماطم.

وتُغذي مجموعة بيانات الإجهاد الحراري الجديدة لشركة Maplecroft، التي تستخدم بيانات درجة الحرارة العالمية من مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة، تقييمات المخاطر الأوسع نطاقًا للبلدان حول العالم.

ويستند إلى أن سيناريو أسوأ حالة للانبعاثات يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة بنحو درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة بحلول عام 2045.

والهند، المسؤولة عن 12 في المائة من إنتاج الغذاء العالمي في عام 2020 تعتمد بشكل كبير على إنتاجية العمالة في الهواء الطلق، تم تصنيفها بالفعل على أنها في خطر شديد، وهي الدولة الزراعية الرئيسية الوحيدة في تلك الفئة في درجات الحرارة الحالية.