خطوات التأمين على العمالة غير المنتظمة.. اعرف الفئات والمستندات المطلوبة

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، العمل على ​تأمين فئة العمالة غير المنتظمة ومد الحماية التأمينية لهم، مشيرة إلى أنّ نظام التأمينات يشمل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، والمرض والبطالة.

فئات العمالة غير المنتظمة

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن قانون التأمينات الاجتماعية، رقم 148 لسنة 2019، أوضح أن فئة العمالة غير المنتظمة تشمل ما يلي:

- عمال التراحيل.

- محفظو القرآن الكريم وقرّائه.

- خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل.

- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف.

- ماسحو الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفين.

- المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.

- العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في الحقول أو في الحدائق والبساتين أو مشروعات تربية المواشي.

المستندات المطلوبة للتأمين على العمالة غير المنتظمة

وأكدت التأمينات الاجتماعية على الموقع الرسمى لها، أنّ المؤمن عليهم من فئة العمالة غير المنتظمة، يمكنهم التأمين على أنفسهم من خلال التوجه إلى مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط المؤمن عليه مرفقاً به المستندات التالية:

- تقديم صورة شهادة الميلاد المميكنة.

- يقدم العامل غير المنتظم صورة بطاقة الرقم القومي.

- طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص.

- تقديم صحيفة البيانات الأساسية، في حالة وجود مدد سابقة.

- بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاش آخر.

- يقدم بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية.

- يقدم تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.

- شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.