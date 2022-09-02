موقع التأمينات الاجتماعية.. طريق الاستعلام عن الرقم التأميني

يقدم موقع التأمينات الاجتماعية، العديد من الخدمات المختلفة للمواطنين في قطاع التأمين، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وجعل الأمور أبسط للمواطنين حيث يمكن الحصول على مختلف الخدمات إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب للمنافذ الحكومية لإنهاء الخدمات التي يحتاجها المواطنون.

وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن»، مختلف الخدمات التأمينية المتاحة على موقع هيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث جاءت أبرزها الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي، وتسجيل رقم تأميني، والتأمين على عامل بالقطاع الخاص، التأمين على العمالة غير المنتظمة، انهاء خدة العمال غير المنتظمة، صرف منحة الزواج، الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي، استعراض العمالة المستمرة وغيرها من الخدمات المختلفة.

موقع التأمينات الاجتماعية

ويمكن الدخول على موقع التأمينات الاجتماعية للاستفادة من الخدمات المختلفة التي يقدمها من خلال البحث عن موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر محركات البحث جوجل.

خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

كما تستعرض «الوطن» الخطوات المطلوبة للاستعلام عن الرقم التأمين من خلال موقع التأمينات الاجتماعية وهي كالتالي:

الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

الضغط على خانة الخدمات أعلى الموقع ثم الخدمات التأمينية.

اختيار خانة الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي.

الضغط على خانة بدء الخدمة.

ثم يتم إدخال البيانات الشخصية الخاصة بالرقم القومي والاسم الأول للأم باللغة العربية.

الضغط على خانة أنا لست برنامج روبوت ثم إرسال الطلب.

بذلك يظهر الرقم التأميني للمستخدم.

خدمة عملاء المعاشات

وأكدت التأمينات الاجتماعية، أنه تم إنشاء خط ساخن عن خدمة عملاء المعاشات على رقم 19680 للرد على استفسارات أصحاب المعاشات المختلفة أو أي معوقات تواجه صاحب المعاشات خاصة فيما يتعلق بتحويل كروت صرف المعاشات لبطاقة ميزة، بالتنسيق مع شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.