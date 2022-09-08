طلاب مطروح يحصدون مراكز متقدمة بالمسابقة الثقافية على مستوى الجمهورية

أكد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أن الإدارة العامة للمكتبات بوزارة التربية والتعليم أعلنت نتيجة المسابقة الثقافية والقراءة الحرة للمراحل التعليمية الثلاث، وأن طلاب مطروح حققوا إنجازا كبيرا بنيل عدة مراكز متقدمة علي مستوي الجمهورية، في ظل تحقيق العديد من المراكز الأولي في المسابقات الأخرى، والفوز بمسابقات في الشعر، والمسرح، والمكتبات علي مستوى الجمهورية ومنافسة قوية لمديريات ومحافظات كبيرة.

مسابقة الإبداع الأدبي

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إن الطالبة أميرة حسن إبراهيم بمدرسة زاهر جلال الاعدادية بنات حققت المركز الخامس جمهورياً في مسابقة وزارة التربية والتعليم «الإبداع الأدبي، والمقال»، كما حصلت الطالبة منة الله محمود ربيع في ذات المدرسة علي المركز السادس في الإبداع الأدبي أيضاً، كذلك حصلت الطالبة ساندي أحمد عبدالحفيظ بمجمع مكارم الأخلاق 1 الابتدائي على المركز العاشر في «الإبداع الفني، والألبوم» على مستوى الجمهورية.

تميز طلاب مطروح في المسابقات التربوية

وقدم وكيل تعليم محافظة مطروح التهاني للطلاب المتميزين في القراءة، مشيدا بكل الجهود المتميزة من الطلاب ومعلميهم تحت إشراف توجيه عام المكتبات والشؤون التنفيذية، مما كان له عظيم الأثر هذا العام في تحقيق تلك المراكز المتقدمة وتشريف محافظة مطروح علي مستوي الجمهورية، والتي تأتي لتكون إضاءة معرفية جديدة تواكب تميز أبناء المحافظة في الانشطة التربوية بكافة نوعياتها في المسابقات المركزية التي تشرف عليها الوزارة .

دعم المتميزين في مطروح

وأوضح وكيل الوزارة، أن محافظ مطروح اللواء خالد شعيب يدعم جميع الطلاب المتميزين في الأنشطة والمسابقات، كما يدعم المتميزين في مختلف المراحل التعليمية والاوايل ويشجعهم ويتم تكريمهم لمواصلة العطاء والتفوق.