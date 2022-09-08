الكليات المتاحة في المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الأهلية 2022، باتت محل بحث كبير من خريجي الثانوية العامة، الذين لم يسعفهم مجموعهم في تحقيق حلم الانضمام إلى كلية بعينها، إذ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب التنسيق لمرحلة ثانية بالجامعات الأهلية، لإعطاء الطلاب فرصة أخرى للتقديم بالجامعة.

الكليات المتاحة في المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الأهلية 2022

تقدم «الوطن» خدماتها لطلاب الثانوية العامة والأزهرية والشهادات التي تعادلهما، الراغبين في معرفة الكليات الحكومية أو الأهلية أو الخاصة، ومن بين ذلك الكليات المتاحة في المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الأهلية 2022، إذ يهتم كثير من الطلاب بمعرفتها، نظرا لأن تلك الجامعات توفر دخول كليات الطب والهندسة بمجموع أقل، لكن بمصاريف أعلى من الجامعات الحكومية، علما بأن الدولة توفر دعما خاصا للملتحقين بها.

الكليات المتاحة في الجامعات الأهلية 2022

أوضحت وزارة التعليم العالي، أبرز الكليات المتاحة في المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الأهلية 2022، والمجموع اللازم لدخولها، كالتالي:

- الطب 82%.

- طب الأسنان 80%.

- العلاج الطبيعي 78%.

- الصيدلة 74%.

- الطب البيطري 70%.

- الهندسة 68%.

- علوم الحاسب 62%.

- كليات: العلوم الأساسية - التكنولوجيا الحيوية - تكنولوجيا العلوم الصحية - اللغات والترجمة - الاقتصاد والإدارة - التربية - الإعلام - الفنون التطبيقية - العلوم الاجتماعية - السياحة والفنادق - الحقوق والقانون - التمريض - الآثار - علوم سينمائية، بنسبة 55%.

موعد انتهاء تنسيق المرحلة الثانية

حددت وزارة التعليم العالي، مواعيد بدء ونهاية المرحلة الثانية من تنسيق بالجامعات الأهلية، مشيرة إلى أنها تبدأ اليوم الخميس، وتنتهي يوم الأحد الموافق 11 سبتمبر الجاري، وتستمر لمدة 4 أيام، حتى يتمكن الطلاب من تسجيل الرغبات خلال هذه الفترة.