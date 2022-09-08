المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الأهلية 2022.. اعرف الحدود الدنيا

فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الأهلية الجديدة 2022، لطلاب الثانوية العامة بجميع شعبها علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي، موضحة أنّ التنسيق يستمر لمدة أربعة أيام، وحددت الوزارة الحد الأدنى للتنسيق لمختلف كليات الجامعات الأهلية بداية من كلية الطب حتى كلية العلوم السينمائية.

الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الأهلية 2022

وترصد «الوطن» في السطور التالية الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الأهلية 2022، بحسب البيان الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

- كلية الطب البشري 82%.

- كلية طب الأسنان 80%.

- كلية العلاج الطبيعي 78%.

- كلية الصيدلة 74%.

- كلية الطب البيطري 70%.

- كلية الهندسة 68%.

- كلية علوم الحاسب 62%.

- كلية العلوم الأساسية 55%.

- كلية التكنولوجيا الحيوية 55%.

- كلية علوم سينمائية 55%.

- كلية الآثار 55%.

- كلية التمريض 55%.

- كلية الحقوق والقانون 55%.

- كلية السياحة والفنادق 55%.

- كلية العلوم الاجتماعية 55%.

- كلية الفنون التطبيقية 55%.

- كلية الإعلام 55%.

- كلية التربية 55%.

- كلية الاقتصاد والإدارة 55%.

- كلية اللغات والترجمة 55%.

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 55%.

أسماء الجامعات الأهلية الجديدة

وتنتشر الجامعات الأهلية على مستوى محافظات الجمهورية كالتالي:

- جامعة المنصورة الأهلية.

- جامعة المنيا الأهلية.

- جامعة أسيوط الأهلية.

- جامعة المنوفية الأهلية.

- جامعة الزقازيق الأهلية.

- جامعة بنها الأهلية.

- جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

- جامعة حلوان الأهلية.

- جامعة جنوب الوادي الأهلية.

- جامعة بني سويف الأهلية.

- جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

- جامعة الإسكندرية الأهلية.

بدء استقبال طلبات التقديم

وفي سياق متصل، قال الدكتور محمود أبوالمجد، المتحدث الرسمي باسم جامعة المنصورة، إنّ الجامعة الأهلية، بدأت استقبال الطلاب الجدد، واستلام أوراق التقديم وإجراء الكشف الطبي لهم.

وأضاف «أبوالمجد» لـ«الوطن»، أنّه تقرر توفير إسكان متميز للطلاب المغتربين، لافتاً إلى أنّ الجامعة كثفت من استعداداتها للعام الدراسي الجديد، بمجموعة من البرامج البنية غير التقليدية، وتواكب احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.