رابط تنسيق الجامعات الأهلية 2022.. اعرف موقف طلاب المرحلة الثالثة

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن رابط تنسيق الجامعات الأهلية 2022، موضحة أن التنسيق متاح بداية من اليوم الخميس الموافق 8 سبتمبر الجاري ولمدة أربعة أيام، مشددة على الطلاب بضرورة استيفاء كافة الشروط الخاصة بالتقديم وأبرزها الحد الأدنى.

رابط تنسيق الجامعات الأهلية 2022

وقالت الوزارة، إن رابط تنسيق الجامعات الأهلية 2022، متاح عبر موقع التنسيق الإلكتروني، ويمكن للطالب كتابة رقم الجلوس والرقم السري واختيار الرغبات دون الالتزام بالتوزيع الجغرافي.

خطوات تنسيق الجامعات الأهلية 2022

- يدخل طالب الصف الثالث الثانوي على موقع التنسيق الإلكتروني.

- يدخل طالب الثانوية العامة على تنسيق الجامعات الأهلية للثانوية العامة.

- يختار الطالب مصدر شهادة الثانوية العامة.

- يكتب الطالب رقم جلوسه.

- يكتب الطالب رقمه السري الخاص به.

- يبدأ الطالب في تسجيل رغباته.

- عمل حفظ للرغبات عقب الانتهاء من ترتيبها.

موقف الذين نسقوا في المرحلة الثالثة 2022

وأجاب السيد عطا، رئيس قطاع التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لـ«الوطن»، على تساؤل أولياء الأمور والطلاب بشأن أحقية الطلاب الذين نسقوا في المرحلة الثالثة من تنسيق للجامعات الأهلية، قائلاً: «يحق للطالب الذي نسق في المرحلة الثالثة ينسق في الجامعات الأهلية».

رغبات تنسيق الجامعات الأهلية

من جانبه، قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إن عدد رغبات تنسيق الجامعات الأهلية لا يصل إلى 75 رغبة مثل الجامعات الحكومية، موضحاً أن هذه الجامعات بها عدد معين من الكليات والبرامج التي تقبل الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأضاف «عبدالغفار»، لـ«الوطن»، أن الجامعات الأهلية الجديدة تقدم برامج بينية تخدم احتياجات سوق العمل، موضحاً أن عددها 12جامعة منبثقة من الجامعات الحكومية ولا تهدف للربح، وأن هذه الجامعات تؤهل طلابها من خلال تزويدها بأحدث الأجهزة والمناهج العلمية.