التعليم العالي: مرحلة ثانية لتنسيق الجامعات الأهلية الجديدة.. تبدأ غدا

أعلن مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، فتح مرحلة ثانية للطلاب الراغبين في التقدم للجامعات الأهلية الجديدة، بدءًا من غد الخميس الموافق 8 سبتمبر وحتى مساء يوم الأحد المقبل.

ويحق للطلاب المُستنفذين للرغبات من المرحلة السابقة، وكذلك الطلاب الناجحين بالدور الثاني بالثانوية العامة التقدم للتنسيق الإلكتروني في هذه المرحلة.

التعليم العالي: القرار جاء حرصًا على مصلحة الطلاب

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان، إن القرار جاء حرصًا على مصلحة الطلاب، ونظرًا للإقبال الملحوظ على الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية البالغ عددها 12 جامعة (جامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة جنوب الوادي الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية).

انتهاء المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الأهلية في 30 أغسطس

وفي وقت سابق، تقرر قبول الطلاب بكليات الجامعات الأهلية وترشيح الطلاب بها في المرحلة الأولى في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 23 أغسطس، وحتى الثلاثاء 30 أغسطس، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على العنوان التالي: www.tansik.egypt.gov.eg