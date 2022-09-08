أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب التسجيل بالمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الأهلية الجديدة 2022، أمام طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية لمدة أربعة أيام تنتهي مساء يوم الأحد الموافق 11 سبتمبر 2022، موضحة أن التنسيق يتم من خلال الموقع الإلكتروني بكتابة رقم الجلوس والرقم السري، مع الالتزام بكافة القواعد المنظمة للتنسيق.

خطوات تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة 2022

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- الدخول على تنسيق الجامعات الأهلية.

- اختيار مصدر شهادة الثانوية العامة 2022.

- كتابة رقم الجلوس.

- كتابة الرقم السري.

- البدء في تسجيل الرغبات دون الالتزام بالتوزيع الجغرافي.

ضوابط القبول بتنسيق الجامعات الأهلية 2022

وكشفت وزارة التعليم العالي، مجموعة من التعليمات والضوابط المهمة بشأن تنسيق الجامعات الأهلية 2022، مؤكدة أن القبول لا يتحدد وفقًا لأسبقية الحضور بل بالمجموع تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وأن التقديم غير متاح لطلاب الشهادات الفنية ومتاح فقط لطلاب العام الحالي فقط.

وأضافت الوزارة، في إجابتها على أسئلة أولياء الأمور والطلاب عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن تنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد منفصل عن تنسيق الجامعات الأهلية ويمكنك التقديم، لافته إلى أن الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني جامعة أهلية ومعتمدة.

التعليم العالي: لا يتم قبول طلاب الشهادة الأزهرية

وأكدت الوزارة، أنه لا يتم القبول وفقًا لأسبقية الحضور والحجز ولا يتم قبول طلاب الشهادة الأزهرية، لافته إلى أن هذه الجامعات تقدم برامج تعليمية متميزة تواكب احتياجات سوق العمل.

وأوضحت وزارة التعليم العالي، أنه يجر حالياً الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2022، حيث بدأت الجامعات في استقبال طلبات التقديم وإجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد.