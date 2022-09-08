توم هانكس عن تقديم جزء ثاني من «Forrest Gump»: مجرد مقترحات

كشف الفنان الأمريكي توم هانكس، أنه كانت هناك مقترحات لتقديم جزء ثاني من فيلم «Forrest Gump» للمخرج روبرت زيميكيس، ولكنها لم تستمر أكثر من 40 دقيقة، على حد تعبيره، وجاء ذلك خلال مشاركته في بودكاست «Happy Sad Confused»، عبر موقع صحيفة «إندبندنت»، قائلًا: «حدث ذلك من وقت تحدثنا عن تقديم جزء جديد ولكن الفكرة لم تستمر أكثر من 40 دقيقة، ومن بعدها لم نفكر في الأمر مطلقًا».

ولم يشجع النجاح الذي حققه الفيلم، توم هانكس ومخرجه روبرت زيميكيس، على تقديم جزء جديد من «Forrest Gump»، لم تكن مسيرة «هانكس» مليئة بالأجزاء الثانية من أفلامه، وذلك لأن الممثل نادرًا ما يسمع فكرة جيدة بما يكفي لضمان العودة لتجسيد إحدى شخصياته مرة أخرى، وفقًا لما نشره موقع «فارايتي».

فيلم «Forrest Gump» إنتاج عام 1994، وهو مأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب ونستون جروم، وحقق الفيلم إيرادات مرتفعة في شباك التذاكر الأمريكي في ذلك الوقت، وصلت لـ 678 مليون دولار، ليصبح الفيلم الأكثر ربحًا في عام إنتاجه، وحصل توم هانكس على جائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في الفيلم، بالإضافة إلى 4 جوائز أوسكار أخرى.

توم هانكس: الأجزاء الثانية من الأفلام استثمار للنجاح

وأوضح «هانكس»: «الشيء الذكي الذي فعلته هو أنني لم أوقع أبدًا عقدًا يتضمن التزامًا تعاقديًا بالجزء التكميلي»، متابعًا: «إذا كان هناك سببًا جيدًا لتقديم جزء ثاني فلنفعل ذلك، لكنهم لا يستطيعون إجباري، بالطبع هناك ميل طبيعي لتقديم أجزاءًا جديدة لاستثمار النجاح، الأمر أشبه بـ (لقد نجحت للتو لذا كرر ذلك مرة أخرى وستنجح مرة أخرى)».

«Pinocchio» يجمع توم هانكس وروبرت زيميكيس للمرة الرابعة

ويعود توم هانكس للتعاون مع المخرج روبرت زيميكيس، في فيلم «Pinocchio» إنتاج شركة «ديزني»، الذي يبدأ عرضه على منصتها الإلكترونية، اليوم، ويعتبر التعاون الرابع بين النجم والمخرج اللذان تعاونا لأول مرة في «Forrest Gump» ثم اجتمعوا مجددًا في «Cast Away»، بالإضافة إلى فيلم الرسوم المتحركة عن عيد الميلاد «The Polar Express».