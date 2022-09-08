الرئيس السيسي يصل إلى هيئة قناة السويس لافتتاح القرية الأولمبية

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس، لتدشين وحدات بحرية، وتفقد تطوير القطاع الجنوبي.

كان السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أكد أنّ الرئيس السيسي سيتفقد هيئة قناة السويس في الإسماعيلية، صباح اليوم، ويفتتح القرية الأولمبية للهيئة.

وأضاف أنّ الرئيس سيشهد تدشين الوحدات البحرية الجديدة، وكذلك الموقف التنفيذي لتطوير القطاع الجنوبي للقناة.