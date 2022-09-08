سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس في مصر.. يصل إلى 17700 جنيه

يهتم العاملون في مجال البناء والشييد في مصر، بالبحث عن سعر طن الحديد والأسمنت، لمتابعة التغييرات اليومية التي ربما تطرأ على أسعار مواد البناء المختلفة.

وفي هذا الإطار، تستعرض «الوطن» من خلال التقرير التالي، سعر طن الحديد والأسمنت اليوم فى مصر 2022، وفقًا لما نشرته بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

سعر طن الحديد والأسمنت اليوم

تغيرات خفيفة شهدتها بعض أنواع الحديد اليوم الخميس، مقارنة بالأسعار المسجلة أمس الأربعاء، وهي كما يلي:

- سعر طن حديد عز 17700 جنيه.

سعر حديد بشاي وصل إلى 17600 جنيه للطن.

سعر حديد العتال إلى 17000 جنيه للطن.

سعر حديد عطية ستيل إلى 15750 جنيهًا للطن.

سعر حديد سرحان إلى 15750 جنيهًا للطن.

كما وصل سعر حديد المركبي إلى 15750 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر حديد المصريين 17400 جنيه للطن.

سعر حديد الكومي إلى 15700 جنيه للطن.

سعر حديد المعادي إلى 15900 جنيه للطن.

سعر حديد العشري إلى 16000 جنيه للطن.

سعر حديد المصري ستيل اليوم نحو 15900 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم الخميس

كما شهدت أسعار الأسمنت اليوم الخميس الموافق 8 سبتمبر، استقرارًا واضحًا، حيث سجلت نفس أسعار الأسبوع الجاري مع وجود تغيرات طفيفة.

ووصل سعر أسمنت المسلح 1480 جنيهًا للطن.

ووصل سعر أسمنت نصر إلى نحو 1438 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر وادي النيل نحو 1415 جنيهًا للطن.

بلغ أسمنت المخصوص 1450 جنيهًا للطن.

وسجل سعر أسمنت حلوان 1470 جنيهًا للطن.

وسجل سعر أسمنت السويدي نحو 1535 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت المسلة نحو 1405 جنيهات للطن.

بلغ أسمنت بنى سويف 1390 جنيهًا للطن.

وسجل سعر أسمنت السهم 1398 جنيهًا للطن.