«شحاتة»: تسهيل إجراءات الحصول على مستحقات «المعاشات التقاعدية» للمصريين

استقبل حسن شحاته وزير القوى العاملة، بمكتبه بالديوان العام للوزارة، مدير بنك الرافدين بالقاهرة وميض علاء رسول، ومحمد لطفي المراغي نائب مدير البنك، بحضور آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية؛ لبحث ملف المعاشات التقاعدية للمستحقين ممن سبق لهم العمل بالقطاعين الحكومي، والخاص بدولة العراق.

وأكد الوزير، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أهمية تسهيل إجراءات توثيق شهادات الحياة الخاصة بالمتقاعدين حتى يتم استكمال صرف مستحقاتهم، موضحًا أن الوزارة بالتنسيق مع مكتب التمثيل العمالي التابع لها بالسفارة المصرية بدولة العراق، تضع هذا الملف ضمن أولوياتها لحصول المستحقين على كافة حقوقهم.

إنهاء كافة العقبات أمام توثيق شهادات الحياة للعام 2022

وأشار «شحاتة»، إلى لقائه منذ أيام بعدد من ممثلي أصحاب المعاشات التقاعدية، وذلك بعد توليه مهام الوزارة مباشرة، إذ تم مناقشة بعض المعوقات التي تواجههم أمام صرف مستحقاتهم، ووجه الإدارة المختصة بالوزارة التواصل مع مكتب التمثيل العمالي بالعراق؛ لإنهاء كافة العقبات أمام توثيق شهادات الحياة للعام 2022 لمستحقي المعاشات أو ورثتهم.

من جانبه، قال مدير بنك الرافدين بالقاهرة وميض علاء رسول، إلى أن البنك يقدم كافة التسهيلات لصرف المستحقات، بالتعاون مع الهيئات المختصة في العراق، موضحا الى أنه سيتم قريبا عقد اجتماع مع جهات معنية بالملف بالعراق لبحث آليات صرف كافة المستحقات.