موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2022.. في غضون أيام

أيام قليلة تفصلنا عن بداية شهر سبتمبر، ما جعل الكثير من أصحاب المعاشات يبحثون عن موعد صرف المعاشات شهر سبتمبر 2022، لتلبية احتياجاتهم الأساسية من متطلبات الحياة، تزامنًت مع إعلان هيئة التأمينات الاجتماعية عن موعد صرف المعاشات للتسهيل على جميع الفئات من أصحاب المعاشات.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير موعد صرف المعاشات شهر سبتمبر 2022، وفق ما أعلنته هيئة التأمينات الاجتماعية.

موعد صرف المعاشات شهر سبتمبر

أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية جاهزية جميع مكاتب البريد والبنوك وماكينات الـ atm لصرف معاشات شهر سبتمبر لأكثر من 10 ملايين و 700 ألف مواطن، ليبدأ صرف المعاشات يوم الخميس الموافق 1 سبتمبر المقبل، ويوفر بنك ناصر الاجتماعي خدمة صرف المعاش للمواطنين من خلال جميع الفروع التابعة له، والتي يصل عددها إلى 104 أفرع.

آخر موعد لتحويل بطاقة صرف المعاشات لبطاقة ميزة

وبالنسبة لآخر موعد لانتهاء بطاقة ميزة التي سيتم تعميمها لصرف المعاشات، أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية أن آخر موعد سيكون نهاية شهر أغسطس الجاري، وعلى أصحاب المعاشات أن يقوموا بتحويلها قبل انتهاء تلك المهلة.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء أعلن عن حزمة قرارات جديدة تتضمن مساعدات نقدية يتم تقديمها للأسر الأكثر احتياجا، بإضافة الكثير من الأسر إلى معاش تكافل وكرامة، ليكون ذلك من ضمن عدة قرارات تم اتخاذها لتطبيق الحماية الاجتماعية، والتي تستهدف تخطي الآثار التي نجمت عن الأزمة العالمية التي تسببت بها الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.