«الأرصاد»: تحسن ملحوظ بدرجات الحرارة اليوم.. وتوقع بسقوط أمطار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية تختلف بصورة يومية، حيث أن نشاط الرياح أثناء فترات الليل، هو المسؤول عن انخفاض الشعور بنسبة الرطوبة وبالتالي الشعور بتحسن الطقس، كما أن تكاثر السحب تؤدي إلى الشعور بارتفاع درجات الحرارة أثناء فترات الليل.

تحسن ملحوظ بدرجات الحرارة بشهر سبتمبر

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دعاء جاد الحق ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن هناك تحسن ملحوظ بدرجات الحرارة عن شهر أغسطس، لافتة إلى أن نسبة الحرارة والرطوبة العالية التي كان يشعر بها المواطنون خلال فترات النهاروالليل بدأت في الانخفاض.

تحسن بالأحوال الجوية خلال فترات النهار

وأضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك سحب تحجب جزء من أشعة الشمس خلال فترات النهار وبالتالي تحد من تأثير أشعة الشمس، مشيرة إلى أن اليوم سيشهد تحسنا بالأحوال الجوية خلال فترات النهار والليل نتيجة التأثر بوجود امتداد لمنخفض جوي بطبقات الجو العليا، وأن هذا المنخفض هو المسؤول عن وجود سحب على مدار اليوم.

فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على أغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط

ولفتت «غانم»، إلى وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على أغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط، مؤكدة أن سقوط الأمطار أمس على أغلب المناطق الساحلية، لكنها غير مؤثرة تمامًا على الأنشطة اليومية.