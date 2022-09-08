نظرة حسرة لطفل مصاب في حادث أتوبيس البحر الأحمر.. ينتظر مصير أسرته (صورة)

شهد طريق «الزعفرانة - رأس غارب»، اليوم الخميس، إصابة 49 شخصا في انقلاب أتوبيس رحلات، وعلى الفور تم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر برئاسة الدكتور محمد غريب، وتم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث ونقل المصابين لمستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم.

طفل من مصابي الحادث ينتظر مصير أسرته

وحصلت «الوطن» على صورة لطفل من مصابي الحادث، وهو يجلس على جانب الطريق عقب خروجه من الأتوبيس المقلوب، وهو ينظر إلى الحادث بحسرة في انتظار مصير أسرته التي كان يرافقها في طريقه من القاهرة إلى الغردقة.

إصابة 49 في انقلاب اتوبيس

وذكر مصدر طبي بمديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر، أن الحادث أسفر عن إصابة 49 مواطنا، بينهم 6 حالات خطرة، وتم حجزهم في غرفة العناية المركزة، و15 حالة تراوحت إصابتهم بين خفيفة ومتوسطة، و21 حالة حالتهم مستقرة وتم عمل الإسعافات الأولية لهم.

وتلقى اللواء محي سلامة مدير أمن البحر الأحمر إخطارا بوقوع حادث انقلاب أتوبيس رحلات بطريق «الزعفرانة - رأس غارب» بالكيلو 50، وتم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر، برئاسة الدكتور محمد غريب مدير مرفق الإسعاف، والدفع بـ10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.