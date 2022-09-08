ينتظر عشاق الساحرة المستديرة غدًا الجمعة 9 سبتمبر، المباراة المنتظرة بين فريقي الزمالك والهلال السعودي في إطار بطولة كأس لوسيل، التي من المقرر إقامتها بالعاصمة القطرية الدوحة في الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، وسط حضور جماهيري كبير من مشجعي الفريقين، لذا زادت عمليات البحث خلال الساعات الماضية، على تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والهلال السعودي في نهائي كأس لوسيل.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والهلال السعودي في نهائي كأس لوسيل

استمرارًا لسلسلة الأخبار الرياضية التي تقدمها «الوطن» لمتابعيها ولقرائها، نرصد من خلال السطور التالية، القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والهلال السعودي في نهائي كأس لوسيل، التى تضم كلا من قناة الكأس القطرية المفتوحة، وقنوات بين سبورت المقرر إذاعتها للمباراة، وجاءت كما يلي:

تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة

القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد القناة: 11919.

- معدل الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قنوات bein sports، المفتوحة على كل من القمر الصناعي المصري نايل سات، وقمر عرب سات، جاء كالتالي:

تردد قناة bein sport 1 المفتوحة

- القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد القناة: 11013.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل التصحيح: 3/4.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة bein sport 2

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11054.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جدير بالذكر، أن بعثة فريق الزمالك، غادرت مصر ظهر أمس الأربعاء، في تمام الساعة الواحدة من مطار القاهرة الدولي إلى الدوحة، استعدادًا لمواجهة الهلال السعودي، ومن المقرر أن تعود بعد انتهاء المباراة، إذ يستعد الزمالك لمواجهة بطل التشاد في ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال أفريقيا.