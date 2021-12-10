تردد قناة الكأس القطرية على نايل سات لنقل مباراة مصر والأردن غدا

تتجه أنظار جماهير الوطن العربي، غدًا السبت الموافق 11 ديسمبر الجاري، نحو ملاعب الدوحة، لمتابعة المباراة المرتقبة بين منتخبي مصر والأردن في بطولة كأس العرب المُقامة حاليًا في قطر، حيث تبث عدد من القنوات المباريات ومن بينها قناة أون تايم سبورت والكأس، ولذا يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن تردد قناة الكأس القطرية على النايل سات، لمشاهدة القناة المقرر بثها في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة، و6 مساء بتوقيت السعودية، و7 مساء بتوقيت الإمارات.

تردد قناة الكأس القطرية نايل سات

وفي هذا الصدد، واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نرصد تردد قناة الكأس القطرية نايل سات، لكشاهدة مباراة منتخب مصر والأردن، والتي جاءت كما يلي:

تردد قناة الكأس القطرية القمر الصناعي:

تردد قناة الكأس القطرية

- القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد القناة: 11919.

- معدل الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ترددات أخرى لبث مباراة مصر والأردن

ومن بين مجموعة القنوات المفتوحة التي حصلت على أحقية بث المباراة المرتقبة بين منتخب مصر والأردن أون تايم سبورت التي أعلنت ذلك في وقت سابق، وترددها على النحو التالي:

تردد قناة on time sport

- القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة bein sport 1 المفتوحة نايل سات

كما أعلنت مجموعة قنوات bein sports عن حصولها على حقوق بث مباريات كأس العرب على القنوات المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، دون أن يكون هناك حاجه للاشتراك في القنوات المشفرة، وجاءت الترددات كالتالي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد القناة: 11013.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل التصحيح: 3/4.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة bein sport 2 المفتوحة نايل سات

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11054.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.