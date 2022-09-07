أنظار الوطن العربي تتجه يوم الجمعة المقبل 9 سبتمبر، لمتابعة المباراة المرتقبة، بين فريقي الزمالك والهلال السعودي في كأس لوسيل، التي ستقام بالعاصمة القطرية الدوحة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وبحضور جماهيري كبير.

وفي هذا الإطار زادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة، عن تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والهلال، كونها إحدى القنوات التي ستقوم ببث المباراة في إطار البطولة المنعقدة في قطر.

تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والهلال

واستمرارًا لسلسلة الأخبار والخدمات اليومية التي تقدمها «الوطن» لمتابعيها ولقرائها، نرصد خلال السطور التالية، تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والهلال، التي جاءت كما يلي:

تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة

القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد القناة: 11919.

- معدل الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ترددات أخرى لنقل مباراة الزمالك والهلال

ومن المقرر أيضًا، أن تذيع مجموعة قنوات bein sports، المباراة المرتقبة بين الزمالك والهلال، وذلك على القنوات المفتوحة التابعة لها على القمر الصناعي المصري نايل سات، وعلى قمر عرب سات، وجاءت الترددات كالتالي:

تردد قناة bein sport 1 المفتوحة

- القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد القناة: 11013.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل التصحيح: 3/4.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة bein sport 2 المفتوحة

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11054.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ومن المقرر سفر بعثة فريق الزمالك في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم الأربعاء إلى قطر، استعدادًا لمواجهة الهلال السعودي وذلك على متن طائرة خاصة، على أن يعود الفريق بمجرد انتهاء المباراة، وذلك للبدء في الاستعداد للمباراة المنتظرة مع بطل تشاد في ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال أفريقيا.