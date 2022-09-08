غلق الشواطئ المفتوحة في مطروح لليوم الثالث.. والأرصاد تحذر من طقس اليوم

لليوم الثالث على التوالي، أغلق مجلس مدينة مرسى مطروح اليوم الخميس، جميع الشواطئ الخطرة المفتوحة على سواحل مدينة مرسى مطروح؛ بسبب ارتفاع الأمواج ووجود سحب في البحر ونشاط الرياح، وجرى رفع الرايات السوداء على الشواطئ، ومنع نزول المصطافين البحر؛ للحفاظ على أرواحهم، بينما جرى إيجاد بدائل لشواطيء أخرى آمنة ومستقرة أعلن عنها مجلس مدينة مرسى مطروح.

الأرصاد تحذر من طقس اليوم

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من طقس اليوم، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، وقالت إن البحر المتوسط يشهد اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية وارتفاع في الأمواج من 2 حتى 3 أمتار؛ نتيجة نشاط الرياح، وشهدت مناطق متفرقة من السواحل الغربية والوجه البحري في مطروح، والإسكندرية، وكفر الشيخ، والدقهلية، وجمصة، خلال الـ48 ساعة الماضية، سقوط أمطار خفيفة ومن المتوقع اليوم الخميس، اعتدال حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الموج من 1.5 متر وحتى مترين، ولا تزال الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية للبلاد.

وأوضحت الأرصاد الجوية أنه بالنسبة لحالة الطقس اليوم من المتوقع أن يسود طقسًا حارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

شواطيء خطرة وأخرى آمنة في مطروح

وقال رضا جاب الله رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح، إن حالة عدم الاستقرار في البحر لا تزال مستمرة اليوم الخميس، وناشد المصطافين بعدم ممارسة السباحة في شواطيء مطروح المفتوحة، نظرًا لارتفاع الأمواج وشدة التيارات ووجود سحب.

وأضاف "جاب الله" لـ"الوطن"، مناشدًا الجميع بالاستجابة وعدم نزول البحر بتلك الشواطئ، تفاديًا للتعرض للخطر، وأوضح أنه بإمكان المصطافين السباحة في شواطيء آمنة ومستقرة، وهي روميل والفيروز وكليوباترا والليدو ومطروح العام والغرام، التي يتوافر فيها خدمات وأفراد إنقاذ، وننوه إلى عدم ممارسة السباحة ونزول البحر بمزاري كليوباترا وصخرة ليلى مراد.