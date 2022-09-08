بالأسماء.. إصابة 8 في تصادم ميكروباص وتروسيكل بالمنوفية

شهد طريق «السادات - كفر داوود» بمركز السادات في محافظة المنوفية، إصابة 8 أشخاص، بينهم طفلان، في حادث تصادم ميكروباص وتروسكيل، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى السادات لتلقي العلاج اللازم، كما انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أسماء مصابي حادث السادات

وأكد مصدر مسؤول بمستشفى السادات العام، أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الصحية اللازمة فور وصولهم المستسفى، موضحا أن الإصابات عبارة عن كسور وكدمات متفرقة بالجسم.

وذكر المصدر أن المصابين في الحادث هم كريم السيد عيد، 8 سنوات، وجنا أحمد محمود، 8 سنوات، ومحمد عبد المنعم، 41 سنة، وأيمن رمضان عبد الوهاب، 23 سنة، وسناء فتحي محمد أبو اليزيد، 25 سنة، وعبد الصمد عبد الغني، 53 سنة، وصفاء جمعة أحمد، 17 سنة، وكريمة فتحي محمد، 35 سنة، ويتم متابعتهم من قبل الأطقم الطبية في المستشفى بشكل دقيق.

نقل المصابين للمستشفى

كان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات، بإصابة عددد من المواطنين في حادث تصادم بين ميكروباص وتروسيكل على طريق السادات كفر داوود، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.