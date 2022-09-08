المنوفية تودع جثمان «خادم المساجد».. رحل بعد صراع مع مرض الكبد

سادت حالة من الحزن الشديد في قرية «البندارية» التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، على فقدان الشاب وحيد صبري 33 سنة يعمل كهربائي، الملقب بـ «خادم المساجد»، الذي وافته المنية إثر معاناته مع مرض الكبد في آخر سنوات حياته.

اعتاد وحيد الذهاب إلى مساجد القرى في المنوفية للأذان بصوته العذب، وكذا إنارتها وتزيينها بالكهرباء خصوصا في شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى أعماله الخيرية التي كان يقوم بها لخدمة أهل قريته على مدار العام، مما أدى إلى اكتسابه شهرة واسعة بين أهل قريته والقرى المجاورة وعُرف بحسن خلقه وسعيه الدائم للمصلحة العامة.

تشييع جثمان الفقيد والعزاء

وقال عطية شرارة أحد أصدقاء المتوفي، أن أهل القرية خرجوا لتشييع جثمان الشاب «وحيد»، إلى مثواه الأخير وسط حزن وبكاء شديد من أهالي القرية على فراقه الحياة، مؤكدا أن أعماله الصالحة طوال فترة حياته جعلته محبوبا لدى الأطفال والشباب والكبار، مشيرا إلى أنه تزوج منذ عدة سنوات وأنجب طفلتين.

وتابع «شرارة»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن عزاء صديقه شهد حضور 30 من القراء على مستوى محافظة المنوفية وخارجها بسبب أعماله الصالحة والواجب الذي كان يقوم به في خدمة الجميع، مشيرا أن الجميع حزن لوفاته.

آخر ما قاله «وحيد»

وكتب «وحيد» على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قبل وفاته بعدة أيام: «إنما اشكو بثي وحزني إلى الله يا رب مليش غيرك أنت تعلم بكل نفس لا يعلم بوجعها الا أنت يا رب ارزقني الصبر والثبات يا رب إنك تعلم أني راضي بقضائك غير قانط فاجبرني جبرا يليق بعظمتك بحق الشهر الكريم نسأل الله القبول والستر في الدنيا والآخرة ومنك العون والمدد والسداد».