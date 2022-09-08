تايوان: نعمل على توقيع اتفاقية تجارية أمريكية عالية المستوى

قالت «تساي إينج ون»، رئيسة تايوان، أمام مجموعة زائرة من المشرعين الأمريكيين، اليوم، إن تايوان واثقة من قدرتها على توقيع اتفاق تجاري عالي المستوى مع الولايات المتحدة في إطار جديد، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».

وكشفت واشنطن وتايبيه عن مبادرة الولايات المتحدة وتايوان بشأن تجارة القرن 21 في يونيو، بعد أيام من استبعاد إدارة بايدن الجزيرة التي تطالب بها الصين من خطتها الاقتصادية والتي تركز على آسيا لمواجهة نفوذ الصين المتزايد.

«تساي» تعلن المفاوضات في إطار المبادرة الأمريكية التايوانية

وأبلغت «تساي»، وفد المشرع الأمريكي من الحزبين في اجتماع بالمكتب الرئاسي، أن تايوان ستعمل مع الولايات المتحدة لإقامة علاقات تجارية واقتصادية.

وأضافت تساي أننا أعلنا بالفعل أن المفاوضات في إطار المبادرة الأمريكية التايوانية بشأن التجارة ستبدأ قريبا، ونحن على ثقة من أنه من خلال هذه المبادرة ، يمكننا توقيع اتفاقية تجارية عالية المستوى ودفع تنمية التجارة الثنائية.

في نفس السياق، تقوم تايوان بإبرام اتفاق تجارة حرة واسع النطاق مع الولايات المتحدة، حيث تعد واشنطن أهم داعم دولي لها وأكبر مورد أسلحة لتايبيه، حتى في ظل غياب العلاقات الدبلوماسية الرسمية.

الكونجرس يعمل علي تعميق العلاقات الاقتصادية مع تايوان

وذكرت «ستيفاني ميرفي»، الدميقراطية من فلوريدا وعضو لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، أنها تؤيد هذه الاتفاقية، مضيفة أن من أهم الأشياء التي يمكن أن يفعلها الكونجرس في الوقت الحالي، هو تعميق العلاقات الاقتصادية مع تايوان، وعلى وجه الخصوص من خلال الدفع باتجاه اتفاقية تجارة حرة عالية الجودة بين الولايات المتحدة وتايوان.

وأضافت «تساي»، إن تايوان لن تتراجع وستعمل بنشاط على تعميق تعاوننا مع الشركاء الديمقراطيين من أجل حماية السلام والاستقرار في المنطقة بشكل مشترك.

الصين تكرر معارضتها لزيارات وفود الولايات المتحدة

وعلى جانب أخر، كررت وزارة الخارجية الصينية معارضتها لمثل هذه الرحلات التي يقوم بها المشرعون الأمريكيون، بداية من زيارة نانسي بيلوسي رئيس مجلس النواب الأمريكي، حتي زيارة الوفد الأمريكي الجارية.