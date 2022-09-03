البيت الأبيض: واشنطن ستزود تايوان باحتياجاتها الدفاعية ضد تهديدات بكين

قالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إن واشنطن ستزود تايوان باحتياجاتها الدفاعية ضد تهديدات «بكين»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن 3 عقود لمبيعات أسلحة وخدمات فنية لـ«تايوان» بقيمة 1.1 مليار دولار، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وذكت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أن الصفقة المقترحة تضمنت نظام رادار لتتبع الضربات القادمة والصواريخ المضادة للسفن والطائرات.

30 يوما أمام «الكونجرس» الأمريكي لدراسة الاتفاقيات الجديدة

وأخطرت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، «كونجرس» بلادها، بقراراتها، فيما أمام «الكونجرس»، 30 يوما لدراسة الاتفاقيات الجديدة.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن صفقة الأسلحة ضرورية لأمن تايوان، داعية السلطات الصينية، إلى وقف ضغوطها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية ضد تايوان والدخول في حوار هادف.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، إن وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، شكلت في أغسطس الماضي، فريق عمل للمساعدة في تبسيط بيع الأسلحة للحلفاء الأجانب.

السفارة الصينية: صفقة الأسلحة تهدد بشدة العلاقات بين واشنطن وبكين

من جانبها، دعت السفارة الصينية في واشنطن، السلطات الأمريكية، إلى إلغاء الاتفاق أو مواجهة إجراءات مضادة، وقال المتحدث باسم السفارة، « ليو بينجيو» إن الصفقة تهدد بشدة العلاقات بين واشنطن وبكين، مضيفا إن بلاده ستتخذ بحزم اجراءات شرعية وضرورية لمواجهة تطور الوضع.

بدورها، أعلنت «واشنطن»، أمس الجمعة، أنها ستواصل فرض الرسوم الجمركية التي فرضها رئيس البلاد السابق دونالد ترامب على السلع الصينية، مشيرة إلى تلقى مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، عدة طلبات لحصر أكثر من 350 شركة تطلب استمرار الرسوم الجمركية.

وكان ترامب، فرض رسوما جمركية على حوالي 350 مليار دولار من الواردات السنوية من «بكين»، ردا على سرقة الصين للملكية الفكرية الأمريكية والنقل القسري للتكنولوجيا.