تايوان تستعد لتخفيف قيود كورونا بدخول زوار أمريكا وكندا دون تأشيرة

أعلنت الحكومة التايوانية، اليوم، أنّ تايبيه ستستأنف الدخول دون تأشيرة للزوار من عدة دول، بينها الولايات المتحدة وكندا اعتبارا من الأسبوع المقبل، في الوقت الذي تواصل فيه تخفيف الضوابط الموضوعة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، وفقا لما نقلته وكالة «رويترز».

5.3 مليون إصابو محلية بأوميكرون في تايوان خلال 9 أشهر

وأبلغت تايوان عن أكثر من 5.3 مليون حالة محلية منذ بداية العام، مصابة بأوميكرون الأكثر عدوى، لكن مع وجود أكثر من 99% ممن لا تظهر عليهم أعراض أو تظهر عليهم أعراض خفيفة، خففت الحكومة القيود بدلا من تشديدها فيما تسميه «نموذج تايوان الجديد».

مركز القيادة المركزية للوباء تستأنف الدخول للحاجة لتحقيق التوازن

وأوضح مركز القيادة المركزية للوباء في تايوان، أنّ استئناف الدخول المجاني للتأشيرة للزوار من الولايات المتحدة وكندا ونيوزيلندا وأستراليا وأوروبا والحلفاء الدبلوماسيين، سيبدأ من يوم الإثنين المقبل.

وجاء القرار استنادا إلى حقيقة أنّ معظم البلدان في جميع أنحاء العالم، أعادت فتح حدودها واستأنفت تدابير الحدود قبل تفشي الوباء، والحاجة إلى تحقيق التوازن بين الوقاية من الأوبئة والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والتبادلات الدولية.

تايوان ستستقبل 50 ألف وافد في الأسبوع

وقال رئيس مركز القيادة، فيكتور وانج، للصحفيين، إنّ الزوار عند وصولهم سيبقوا 3 أيام في الحجر الصحي، كما يخضعون لاختبار PCR، كما أنّ الحد الأقصى للوافدين هو 50 ألفا في الأسبوع.

قبل الوباء، كانت تايبيه وجهة سياحية شهيرة للزوار الآسيويين بشكل أساسي، وكانت اليابان وكوريا الجنوبية وجنوب شرق آسيا أهم الأسواق.