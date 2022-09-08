نوة غسيل البلح تنتهي في الإسكندرية.. عودة رفع الرايات الخضراء شرقا

انتهت نوة غسيل البلح على شواطئ الإسكندرية وتحديدًا في القطاع الشرقي، الذي عاد لرفع الرايات الخضراء مجددًا بعد يومين من ارتفاع الأمواج وشدة سرعة الرياح، وأسفر اليومان السابقان عن غريق شخصين في القطاع الغربي الأكثر تضررا من تلك النوة.

وبحسب التقرير اليومي للإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، فإنه بعد اضطراب الأمواج وارتفاعها خلال الأيام السابقة مع بدء نوة غسيل البلح أمس الأول، أفاد مفتشو الإدارة صباح اليوم أن أمواج الشواطئ في القطاع الشرقي هادئة إلى متوسطة، وللتنبيه جرى رفع الرايات الخضراء والصفراء، وفقا لحالة كل شاطئ.

آثار نوة غسيل البلح تقل شرقًا

وعن وضع ثالث أيام نوة غسيل البلح، أفادت أن ارتفاع الأمواج اليوم أقل مما كانت عليه أمس، فالبحر يسمح بالنزول اليوم مع الأخذ في الاعتبار عدم التوغل داخله والانتباه للأطفال.

وبحسب "مصايف الإسكندرية"، لم يظهر هذا التحسن على شواطئ القطاع الغربي "شواطئ العجمي"؛ وذلك نظرًا لطبيعتها الخاصة ومساحتها الواسعة التي سببت وقوع غريقين في شاطئ النخيل، لترفع الرايات الحمراء، وتؤكد استمرار التقلبات الجوية بها خلال ثالث أيام نوة غسيل البلح، مع التنبيه بعدم السباحة في هذا التوقيت والتشديد على اتباع تعليمات فرق الإنقاذ.

موعد نوة غسيل البلح في الإسكندرية

وذكر بيان "مصايف الإسكندرية"، أنه من المتوقع أن يكون اليوم الخميس هو موعد انتهاء نوة غسيل البلح في الإسكندرية، إذ استمرت لمدة 3 أيام بدءًا من أمس الأول، وهو ما تبين من بدء هدوء شواطئ القطاع الشرقي.

لماذا سميت بـ نوة غسيل البلح

ولفتت مصايف الإسكندرية إلى أن نوة غسيل البلح ارتبطت برأس السنة القبطية، وعادة تأتي قبل ذلك العيد الذي يوافق يوم 11 سبتمبر، لافتة إلى أن المصريين أطلقوا مسمى نوة غسيل البلح عليها إذ يبدأ بعدها البلح في الظهور بالأسواق بكثافة ويختلف مذاقه بعد سقوط المطر عليه كما يعتقد البعض.