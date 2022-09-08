قبل هيئة قناة السويس.. أبرز القرى الأولمبية في تاريخ مصر

اهتمامه بالرياضة وبنيتها التحتية كانا الركن الأساسي في مشروعاته التنموية، فعمل على تطويرها في النواحي كافة، سواء بإطلاق المبادرات، أو توجيهاته بتحسين أجواء الرياضة في مصر، وفي هذا الصدد افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس إلى جانب تفقد عدد من المشروعات الأخرى.

القرية الأولمبية نُفذت على مسطح 350 ألف متر مربع أي ما يعادل 86 فدانًا، وتحتوي على العديد من المنشآت الرياضية، وهي مجمع حمامات السباحة ويحتوي على حمام سباحة أولمبي بالأبعاد القانونية وحمام سباحة للغطس، وحمام ترفيهي للأطفال، ونادٍ صحي رياضي يحتوي على جيم وساونا وجاكوزي، مجموعة من الملاعب المتعددة لتدريبات كرة السلة واليد والكرة الطائرة وملعب لكرة السرعة، إلى جانب الصالة المغطاة الرئيسية، وتتسع لـ2300 مُشاهد.

القرية الأولمبية في جامعة المنصورة

ومصر تمتلك عددًا من القرى الأولمبية التي أُنشئت بهدف توفير مناخ رياضي ملائم، من أبرزها «القرية الأولمبية جامعة المنصورة»، التي افتتحت في عام 2005، وهي مقامة على مساحة 4 أفدنة تقريبا مزروعة بالنجيلة الطبيعية ومحاطة بمضمار وميدان ألعاب قوى من الترتان، كما تضم مدرجات ومقصورة رئيسية تتسع لـ12 ألف متفرج، وفقًا لموقع جامعة المنصورة.

يستخدم الاستاد خلال النشاط الصيفي من قبل بعض المدارس الخاصة لتعليم كرة القدم، كما تقام عليه معسكرات تدريبية لبعض أندية الخليج، إضافة إلى مباريات دوري كرة القدم الممتاز «ب» لأندية المنصورة، ويتواجد به مجمع حمامات سباحة، ووحدة لياقة بدنية وألعاب فردية، كما تقدم خدمات صيفية في العاب الكاراتيه والتايكوندو، ويحوي مجمع للأسكواش، و3 ملاعب للتنس الأرضي، ووحدة للياقة البدنية وفقا لأحدث التجهيزات، ومجمع حمامات سباحة مصمماً حسب المواصفات الأوليمبية.

القرية الأولمبية في جامعة اسيوط

تضم ملعب كرة قدم رئيسي وفقا لأحدث المواصفات، محاط بمضمار وميدان ألعاب قوى يضم مدرجات ومقصورة رئيسية، وكذلك ملاعب لـ«كرة اليد، الكرة الطائرة، كرة السلة، وكرة القدم خماسي»، متاحة للفرق العربية والأجنبية والمنتخبات القومية، وتضم عدد من الصالات المجهزة للتدريب على الرياضات المختلفة مثل «الكارتية والمصارعة، والجودو» وغيرها من الرياضات.

القرية الأولمبية بها أيضًا مجمع سباحة أوليمبي وفقا لأفضل المواصفات، ومركز للياقة البدينية مجهز بكل الأدوات التي يحتاجها الرياضيين، وبها أيضا مدارس رياضية للألعاب المختلفة الفردية والجامعية، في مختلف الألعاب، لتعليم وتدريب الراغبين في ممارسة رياضية معينة، وفقا لموقع جامعة أسيوط.

القرية الأولمبية جامعة جنوب الوادي

أنشئت في عام 2004، وتحوي الصالة المغطاة وتتسع لعدد 1960 مقعد «1904 مقعد للجمهور- 56 مقعد للمنصة وكبار الزوار»، وتصلح لإقامة مباريات «كرة اليد - خماسي القدم - كرة الطائرة - كرة السلة»، والصالة المغطاة الصغرى تتسع لـ246 مقعدا «236 مقعد للجمهور- 10 مقاعد لكبار الزوار»، تصلح الصالة لإقامة منافسات «الجمباز – الكارتيه – الجودو – المصارعة – التمرينات» بالإضافة لإقامة مباريات «خماسي القدم – كرة طائرة – كرة يد».

يوجد بالقرية الأولمبية عدد 4 ملاعب أرضيات ترتان، و8 ملاعب مفتوحة أرضيات صلبة ملحق بها مجمع خدمات لكل 4 ملاعب، «2 ملعب يد – 2 ملعب سلة – 2 ملعب طائرة – 2 ملعب تنس»، وهذه الملاعب تعتبر ملاعب تدريب، يوجد ملعب كرة قدم قانونى تحت الإنشاء وعند الإنتهاء من إنشاءه يصلح لإقامة مباريات كرة القدم والملعب، وفقا لموقع جامعة جنوب الوادي.

القرية الأولمبية في بورسعيد

بها الصالة المغطاة العليا والمخصصة لرياضات «الجمباز، والملعب المتعدد»، والصالة المغطاة السفلي لرياضات «الكارتية، الجودو، الملاكمة، المصارعة، والمبارزة»، والملاعب المفتوحة المتعددة بها ملعب «كرة القدم، والكرة الطائرة ترتان ورملية»، وملاعب «كرة اليد، ألعاب القوى، التنس الأرضي، الهوكي، إضافة إلى مجمع لحمامات السباحة والغطس.

القرية بها أيضا مركز اللياقة البدنية والنادي الصحي والاجتماعي، ومدارس التعليمية الرياضية الصيفية والشتوية، يقوم بالتدريب نخبة من أكفا المدربين الدوليين المتعددين في الاتحادات الدولية من أعضاء هيئة التدريس، وفقًا لموقع محافظة بورسعيد.