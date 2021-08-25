أخبار جامعة المنصورة.. تطوير القرية الأولمبية وتكريم أولي ثانوية عامة

افتتح الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، أعمال تجديد وتطوير وحدات القرية الأولمبية، في إطار تطوير الخدمات الرياضية المختلفة لمنتسبي الجامعة، بتكلفة اجمالية 2 مليون جنيه.

حضر الافتتاح كل من الدكتور محمد عبد العظيم، عميد كلية الهندسة، والدكتور نبيل بلاط، المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، والكابتن هيثم البدويهي، مدير القرية الأولمبية، والمهندس علاء السيد، مدير عام الإدارة الهندسية.

افتتاح تجديدات القرية الأولمبية بجامعة المنصورة

وبدأ رئيس الجامعة بافتتاح كل من مركز اللياقة البدنية، الذي يضم أحدث الأجهزة وساونا والبخار وساونا حراري، ومجمع صالات المنازلات يشمل ألعاب الكاراتيه والجودو والباليه والتايكوندو والجمباز والكونغو فو واليوجا، التي تم تطويرها تحت إشراف الإدارة الهندسية بالقرية الأولمبية.

كما افتتح رئيس جامعة المنصورة مجمع الإسكواش، الذي تم تطويره على أعلى مستوى طبقاً للمواصفات الدولية، ومجهز لإقامة المباريات الدولية والمدرجات مكيفة تتسع لحوالي 300 مشجع، تحت إشراف مركز الاستشارات والدراسات الهندسية بكلية الهندسة، كما تفقد أعمال التشطيبات النهائية لعملية تطوير الحمام الأولمبي بمجمع حمامات السباحة، تمهيدا لافتتاحه في القريب العاجل.

تكريم الأولي علي الثانوية العامة 2021

من جهة أخرى، كرم الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، الطالبة فاطمة محمد عبد اللطيف الطنطاوي، الأولى على الثانوية العامة على مستوى الجمهورية شعبة علمي علوم، بمجموع 404 من 410 درجات، وأهدى لها درع التميز من الجامعة، تقديراً لتفوقها الدراسي، وأعلن عن تقديم منحة مجانية من المصروفات الدراسية لها للدراسة بكلية الطب بالجامعة.

وهنأ رئيس الجامعة الطالبة على تفوقها بمرحلة الثانوية العامة، متمنياً لها التوفيق خلال دراستها بكلية الطب، وحثها على مواصلة الجد والاجتهاد خلال مرحلة التعليم الجامعية، وبذل المزيد من الجهد، كما وجه الشكر لأسرة الطالبة على ما بذلوه مع ابنتهم من مجهودات، خلال فترتي الدراسة والامتحانات.