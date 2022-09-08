بث مباشر.. السيسي يشهد افتتاح القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس، إلى جانب تدشين وحدات بحرية، وتفقد تطوير القطاع الجنوبي.

وتقدم «الوطن» بثا مباشرا، لفعاليات افتتاح رئيس الجمهورية القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس، وتدشين وحدات بحرية، وتفقد تطوير القطاع الجنوبي.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، فعّاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي بِاسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم، أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيسي رحب برئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدا تقدير مصر للعلاقات المتميزة مع البنك، خاصةً في ضوء الدور المهم الذي قام به خلال السنوات الماضية كشريك في نجاح العملية التنموية في مصر، معربا عن التطلع لاستكشاف المزيد من مجالات التعاون مع البنك في ظل عملية التنمية الشاملة والمستدامة الجاري تنفيذها في الدولة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، خاصةً في مجالات الطاقة النظيفة، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، لا سيما في ظل الرئاسة المصرية للقمة العالمية للمناخ COP27، والزخم العالمي الذي تحظى به قضية التغيرات المناخية.