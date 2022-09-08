ماجدة خير الله: ميرفت أمين شخصية متزنة وليست في حاجة إلى تعاطف

تعرضت الفنانة ميرفت أمين لانتقاد بعد ظهور علامات التقدم في العمر خلال حضورها الأخير في عزاء المخرج المخرج علي عبد الخالق، الذي أقيم بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين.

ماجدة خير الله تتحدث عن ميرفت أمين

وكتبت ماجدة خير الله عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»: «لن تجد لها صورا أو فيديوهات في حفلات الأفراح أو المناسبات الصاخبة، ولو أن من حق أي إنسان أن يذهب إلي حيث يريد، ولكن لا يمكن أن يكون هناك عزاء لزميل او زميله ولا تلحظ الوجود الهادئ الوقور لميرفت أمين».

وأضافت الناقدة الفنية: «كلما تابعت حضورها في عزاء من يتساقط من نجوم الفن، أعود بذاكرتي إلي ليلة وفاة مديحة كامل الله يرحمها حيث كانت ميرفت أمين من أوائل من حضرن لشقتها، في شارع عمر طوسن، جلست في هدوء تقرأ في مصحف أخرجته من حقيبتها، ثم حضرت كل طقوس العزاء».

ماجدة خير الله عن ميرفت أمين: الحالة النفسية والمزاجية تؤثر في ملامحنا

وتابعت: «بعدها يتكرر حرصها على التواجد في وداع كل زملاء مهنتها، الذين جمعتها بهم صداقة أو حتي زمالة عمل، أرى جمالها في نبلها واحترامها لذاتها، الحالة النفسية والمزاجية تؤثر في ملامحنا بلا شك، ولم يخلقنا الله من حديد أو نحاس ولكننا كتل من الأعصاب محاطة بدم ولحم، نتأثر بالأحداث التي تمر بنا، وفي يوم ما وزمن لازلت أتذكره، كتبت صحفية معدومة الإنسانية سطورا تسخر فيها من زيادة حجم سعاد حسني، وتغير ملامحها!! وهي السطور التي كانت مثل طلقات رصاص أصابت كيان إنسانة وفنانة كانت في أشد الحاجة لكلمة ود ومؤازرة لعبور أزمة».

واستطردت: «لكن ميرفت أمين ليست في حاجة لتعاطف فهي صاحبة شخصية قوية ومتزنة وأتمنى ألا تلتفت لما يبدر من السفهاء، منعدمي الإنسانية، فهي جميلة في كل الأحوال، هذا اذا استوعبنا أن الجمال ينبع من روح الإنسان وخلقه».