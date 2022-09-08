فؤاد عبدالواحد يشارك في ختام مهرجان «حفلات سنام» بالسعودية

شارك الفنان فؤاد عبدالواحد، في ختام حفلات مهرجان «قرية سنام التراثية»، ضمن فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن، وقدم برفقة فرقته الموسيقية مجموعة كبيرة من أهم أغنياته، التي لم يتوقف الجمهور الحاضر عن التفاعل والغناء على مدرجات المسرح، وسط حضور جماهيري كبير في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

فؤاد عبد الواحد يتحدث عن ختام حفلات مهرجان سنام

وأعرب فؤاد عبدالواحد، عن سعادته بإحياء حفل ختام حفلات مهرجان سنام التراثي، وذلك عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي: «سعدت إني اختتم حفلات سنام في الطائف أهل الورد والذوق.. كل الشكر للشركة المنظمة LUXURYKSA ولفريق العمل الرائع».

ووفق بيان له، لم يكن ذلك حفله الأول الذي يحضره عدد كبير من الجماهير الغفيرة، فقد سبق وشارك في شهر مايو الماضي في حفل الفنانة أنغام بدولة الكويت والمقام في العاصمة الكويتية، وحقق نجاحاً كبيراً».

نشاط فني لـ فؤاد عبد الواحد

ويستعد الفنان فؤاد عبدالواحد، لمجموعة من الحفلات الغنائية التي سيقدمها في عدد من الدول العربية كالإمارات والكويت والسعودية، إلى جانب استعداده لتسجيل وتنفيذ مجموعة جديدة من الأغنيات في ألبومه المقبل، حيث انتهى من تجهيز عدد كبير من أغنياته.