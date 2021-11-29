حفل فني ببحيرة قارون ضمن مهرجان الصعيد الفني لتشجيع السياحة بالفيوم

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء أركان حرب حسام الدين نجيدة مدير إدارة نوادي وفنادق ضباط القوات المسلحة، مساء أمس الأحد، الحفل الفني لمهرجان الصعيد.

ونظمت الحفل إدارة نوادي وفنادق ضباط القوات المسلحة، ضمن مهرجان الصعيد الفني، وذلك في نادي وفندق القوات المسلحة على شاطئ بحيرة قارون، بحضور عدد من قيادات القوات المسلحة بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وجماهير الحفل.

حفل الفنان علي الحجار

بدأ الحفل بعدد من الفقرات الفنية والشعبية، ثم أحيا الحفل الفنان علي الحجار بعدد من الأغاني المتميزة، وعلى هامش الحفل الفني تفقد محافظ الفيوم ومرافقوه معرض الحرف اليدوية والتراثية بنادي وفندق الفيوم لضباط القوات المسلحة، والذي نظمته هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظة.

تشجيع السياحة بمحافظات الصعيد

يأتي مهرجان الصعيد الفني والذي تنظمة إدارة نوادي وفنادق ضباط القوات المسلحة لتشجيع السياحة ودعمها بمحافظات الصعيد، حيث بدأ بحفل فني بالأقصر تزامناً مع حفل افتتاح طريق الكباش بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويستمر حتى يوم 3 ديسمبر بتنظيم حفلات بمحافظات بني سويف والمنيا وأسيوط.

وزيرة الهجرة تزور الفيوم

تجدر الإشارة إلى أنّه صباح أمس الأحد، استقبل محافظ الفيوم، السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وانطلقا في جولة تفقدية على بعض المشروعات التي تُقام ضمن مبادرة «أصلك الطيب»، والتي تهدف إلى تطوير المجالات الاقتصادية، والتعليمية، والصحية، والاجتماعية، لقرى الريف المصري والتي انطلقت من القرى الريفية التي تخضع للتطوير ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بدعم مقدم من رجال الأعمال والمصريين بالخارج.