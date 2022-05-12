فؤاد عبدالواحد يفتتح الغناء في حفل الكويت وأنغام تبدأ بـ«نفضل نرقص»

بدأ الفنان اليمني فؤاد عبدالواحد أولى الوصلات الغنائية في حفل الفنانة أنغام في دولة الكويت والمقام في العاصمة الكويتية.

ووصلت الفنانة أنغام للحفل لكي تشدو على مسرح الحفل في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة، وهو الحفل الثاني لأنغام بعد عيد الفطر المبارك، إذ أحيت حفلًا منذ أيام في المملكة العربية السعودية.

وصعدت أنغام على مسرح الحفل على نغمات أغنيتها الشهيرة «نفضل نرقص» والتي طرحتها العام الماضي بطريقة «السنجل».

وطرحت منذ يومين أغنية لوحة باهتة لـ«أنغام»، التي تحمل توقيع الشاعر نادر عبد الله، وهي من ألحان تامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور، وجيتار مصطفى أصلان وأحمد رجب ويقول مطلعها:

عارف إحنا طول فراقنا زي إيه

زي لوحة باهتة لونها مايترسمش

زي سطر في صفحة متشخبط عليه

مهما تقرأ فيه تلاقيه مابيتفهمش

زي طفلين وقت لما بيغلطوا

بتلاقيهم خافوا يومها وعيطوا

زي حرفين مشبوكين واتفرطوا

زي طرفين مقطوعين مابنتلضمش

أنغام تشارك بتقديم النشيد الوطني في مسلسل الاختيار

أنغام كانت قد شاركت بصوتها فى ختام مسلسل الاختيار 3 والذي عرض خلال شهر رمضان الكريم من خلال إعادة تقديم النشيد الوطني مع المايسترو هاني فرحات، وعلقت على ذلك، قائلة: «شكرًا يا بلدي على هذا الشرف والتكريم وهذا الوسام.. لو قدر الله أن يكون النشيد الوطني آخر ما أُغني لن يكون لي اختيار أفضل وأكرم.. شكرًا جزيلًا ورحم الله شهداء مصر واسكنهم فسيح جناته».

يذكر أن أنغام تستعد حاليا لتسجيل أكثر من أغنية جديدة لطرحها خلال الفترة المقبلة.