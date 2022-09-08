عاجل.. جامبيا تتوقع تسبب شراب «الباراسيتامول» في وفاة عشرات الأطفال

أعلن الدكتور مصطفي بطاي، مدير الخدمات الصحية في جامبيا، غرب إفريقيا، اليوم، أن حكومة جامبيا تحقق في أسباب وفاة عشرات الأطفال، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» في نبأ عاجل.

الدول الإفريقية أكثر دول تصاب بمرض الفشل الكلوي

وذكر الدكتور بطاي، أن أسباب وفاة عشرات الأطفال في الأشهر الأخيرة هو الفشل الكلوي ومن المتوقع أن يكون مرتبطا بشراب الباراسيتامول الذي يباع محليا.

وتشهد العديد من الدول الإفريقية ارتفاعا في نسب الإصابة بمرض الفشل الكلوي مقارنة بالنسبة العالمية.