«تعليم البحيرة»: توزيع المعلمين على المدارس لضمان سد العجز في التخصصات

كشف يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، عن الاستعدادات في المحافظة استعدادا للعام الدراسي الجديد، قائلا: «إدارة المتابعة وتقويم الأداء بالمديرية نظمت حملات مكثفة وقوافل للمرور على الإدارات التعليمية والمدارس التابعة للوقوف على الاستعدادات».

وأشار «الديب»، في بيان، أنه جرى المرور على المدارس التابعة للإدارات التعليمية بإدكو ورشيد وحوش عيسى وكفر الدوار لمتابعة نظافتها من الداخل، وتفعيل الرقابة المستمرة لمتابعة الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة.

وتابع: «كما تم التأكيد على الانتهاء من جميع أعمال الصيانة البسيطة وجاهزية المدارس وتحديث وتزويد كافة أجهزة الكمبيوتر بالبرامج الحديثة».

توزيع المعلمين في مدارس البحيرة

وشدد على توزيع جميع المعلمين على المدارس بما يضمن سد العجز في مختلف التخصصات قبل بدء العام الدراسي الجديد والالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

مراجعة جاهزية المدارس

وأوضح: «يتم مراجعة التجهيزات المدرسية والمباني ومتابعة نظافة المدارس من الداخل والانتهاء من طلاء الأسوار وتجديد الأعلام».

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالآتي:

- متابعة أعمال توريد الكتب المدرسية، مراجعة جاهزية كافة وسائل التكنولوجيا بالمدارس والتأكد من البنية التكنولوجية بها وجاهزية معامل العلوم بجميع المراحل التعليمية.

- سرعة تطهير خزانات المياه بالمدارس بالتنسيق مع فروع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

- تفعيل خطة الأنشطة التربوية بالمدارس لاكتشاف وصقل المواهب وتنمية مهاراتهم في كافة المجالات والعمل على ترسيخ ثقافة التنمية المستدامة وإشراك الطلاب في كافة الأنشطة والمناسبات وتنفيذ مسابقات أوائل الطلبة بمختلف مراحل التعليم.

- نشر خريطة البرامج وترددات القنوات التعليمية بالمدارس لتحقيق أقصى استفادة للطلاب.

- توفير كافة الأجواء الصحية والآمنة لأبنائنا الطلاب والمعلمين وتطبيق كافة معايير الصحة والأمان والسلامة المهنية وتفعيل أدوار اللجان الفرعية الخاصة بهذا الشأن.

وشدد «الديب» على مديري الإدارات التعليمية باستثمار كافة الآليات المتاحة وتوظيفها بشكل أفضل لتحقيق عام دراسي منضبط مع تفعيل خطط المتابعة للاطمئنان على حسن سير العمل.