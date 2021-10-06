ننشر الاستعدادات النهائية لمديريات التعليم للعام الدراسي الجديد

أنهت المديريات التعليمية استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد الذي ينطلق يوم السبت المقبل، من حيث توزيع الملصقات التوعوية ضد فيروس كورونا وترتيب المقاعد بالفصول بطريقة تمنع تكدس الطلاب، والانتهاء من عمليات الصيانة والترميم وتنظيف القاعات الدراسية، وتعليق الجداول الخاصة بكل صف وفصل، وتوزيع جداول المعلمين والحصص اليومية.

ووفق التقارير التي جرى رفعها لوزارة التربية والتعليم، فإن المديريات التعليمية استقرت على مدارس الفترة الواحدة والفترتين، وتحديد مواعيد دخول وخروج الطلاب، وتسكين المعلمين وتوزيعهم وفق الزيادة والعجز، دون الإخلال بالخطط الزمنية للمنهج بأي مدرسة.

«عطية»: مكافآت للمدارس الأفضل استعدادا للدراسة

أكد محمد عطية مدير المديرية التربية والتعليم بالقاهرة، التزام المديرية بكافة التوجيهات وإجراءات الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، وأن المديرية تعمل كخلية نحل وفريق واحد، وتجوب قوافل المتابعة الإدارات التعليمية في زيارات مكثفة للمدارس لتقديم الدعم والتأكد من جاهزيتها من بدء الدراسة بها، اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية.

وأضاف مدير مديرية التعليم بالقاهرة، في تصريحات له، أنه جرى الانتهاء من أعمال الصيانة وتقليم الأشجار ورسم الفناء وتزيين قاعات رياض الأطفال وصيانة الأثاث والمقاعد وعوامل الأمن والسلامة وتنظيف الأسطح وجاهزية دورات المياه.

وقال «عطية» إن المديرية قامت بعمل مسابقة واختيار أفضل مدرسة استعدادا لعام دراسي جديد، وكانت المفاجأة فوز 25 مدرسة في مسابقة أجمل مدرسة، وجرى رصد مكافآت للمدارس، ومكافأة شخصية 500 جنيه لكل عامل.

قاعدة بيانات لطلاب الثانوية تمهيدا لتطعيمهم

من جانبه، أكد مجدي الجيار مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، أنه جرى التنسيق مع جميع المدارس ومتابعة أعمال الصيانة بصفة مستمرة، موضحاً أنه سيجري تخصيص غرف عزل في كل مدرسة.

وأضاف «الجيار» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى التنسيق مع مديرية الصحة والسكان لمتابعة تطعيم المعلمين بلقاح كورونا، مؤكداً أنه جرى إعداد قاعدة بيانات أساسية لطلاب المرحلة الثانوية وذلك تمهيداً لتطعيمهم بلقاح كورونا.