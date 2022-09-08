التحفظ على سائق أتوبيس حادث طريق «رأس غارب - الزعفرانة» وبدء التحقيقات

بدأت الأجهزة المختصة التحقيق في حادث انقلاب أتوبيس رحلات بطريق «الزعفرانة - رأس غارب»، شمال محافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، الذي أسفر عن إصابة 52 شخصا تم نقلهم إلى مستشفيي رأس غارب المركزي والغردقة العام، لتلقي العلاج اللازم.

التحفظ على سائق الأتوبيس

وفتحت نيابة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر التحقيقات في الواقعة، وقررت التحفظ على سائق الأتوبيس، وندب المهندس الفني لفحصه، وبيان سبب الحادث، وسماع أقوال السائق، وكذلك المصابين الذين تستدعي حالتهم التحدث، فضلا عن طلب تحريات المباحث حول الحادث لبيان سبب انقلاب الأتوبيس.

تفاصيل انقلاب أتوبيس بطريق «رأس غارب - الزعفرانة»

وشهد طريق رأس غارب الزعفرانة، شمال محافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، انقلاب أتوبيس رحلات، ما أسفر عن إصابة 52 شخصا، وتم نقلهم إلى مستشفيي رأس غارب المركزي والغردقة العام لتلقي العلاج اللازم.

وانتقل الدكتور عمرو عادل، مدير إدارة المستشفيات بالبحر الأحمر، برفقة فريق طبي وطاقم التمريض إلى مستشفى رأس غارب المركزي، لمتابعة حالة المصابين.

وتمكنت أجهزة مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، من الدفع بأوناش شركات البترول العاملة في المنطقة، من رفع آثار الحادث من الطريق.

ونجحت الأجهزة الأمنية في إعادة تسيير حركة المرور أمام السيارات بطريق «رأس غارب - الزعفرانة»، وذلك للقادم من القاهرة والمتجه إلى الغردقة.