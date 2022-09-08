مصرع طبيبة بالمحلة سقطت من شرفة منزلها بسبب «كيس قمامة»

لقيت طبيبة في العقد الرابع من العمر مصرعها، إثر سقوطها من شرفة منزلها، أثناء قيامها بتعليق «كيس قمامة» بأحد الأبراج السكنية، بمنطقة منشية البكرى التابعة لدائرة ثانِ المحلة الكبرى، وتم نقلها إلى المستشفى العام، في محاولة لإسعافها إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة.

الإخطار بالواقعة

وتلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ثانِ المحلة الكبرى، بورود بلاغ من الأهالي، بسقوط طبيبة من شرفة منزلها بأحد الأبراج السكنية، في العقد الرابع من العمر.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع طبيبة تدعي «دعاء.م» في العقد الرابع من عمرها، نتيجة سقوطها بعد اختلال توازنها من شرفة منزلها، بأحد الأبراج السكنية، أثناء قيامها بتعليق «كيس قمامة»، وأنها لفظت أنفاسها الأخيرة، متأثرة بإصابتها بنزيف داخلي.

نقل الجثة إلى المشرحة

ونقلت المباحث الجنائية الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت بعمل التحريات اللازمة، للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية، ومعرفة سبب الوفاة، لبيان وجود شبه جنائية من عدمه، تمهيدًا لاستخراج تصريح الدفن، وتسليم الجثمان إلى ذويه.