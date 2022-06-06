العثور على جثة طفل في كيس بلاستيك داخل صندوق قمامة بالمعادي

تكثف مباحث القاهرة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفل «لقيط»، داخل كيس بلاستيك ملقى في صندوق قمامة بدائرة قسم شرطة المعادي، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف جهات التحقيق، التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

التحفظ على الكاميرات

وكلفت النيابة العامة، المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وضبط المتهم بإلقاء الجثة، كما قررت التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة، تمهيدا لتفريغها وكشف لغز الواقعة، والوصول إلى ملقي الجثة في صندوق القمامة.

نقل الجثة لمشرحة زينهم

تلقى مأمور قسم شرطة المعادي، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طفل لقيط، داخل كيس بلاستيك في صندوق القمامة بدائرة القسم، وبالانتقال إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثة لمشرحة، زينهم تحت تصرف جهات التحقيق.

سيدة تتخلص من رضيعتها بـ6 أكتوبر

كانت مديرية أمن الجيزة، قد ضبطت سيدة ألقت طفلة رضيعة أمام أحد العقارات بمنطقة 6 أكتوبر، وكشفت التحقيقات بأن السيدة تركت زوجها منذ فترة، ونشأت بينها وبين زوج شقيقة زوجها علاقة غير شرعية، أسفرت عن حملها سفاحا.

وأوضحت التحقيقات، أنها فكرت في التخلص من الرضيعة، خشية افتضاح أمرها، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته بأقوال السيدة، أيدها، وأضاف بأن الرضيعة نتيجة علاقة غير شرعية، وبالعرض على جهات التحقيق، قررت حبس السيدة وعشيقها، كما قررت إيداع الرضيعة في دور للرعاية.