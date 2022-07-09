العثور على جثة طالب داخل كيس قمامة تطفو على مياه ترعة بالشرقية

عثر أهالي الحسينية بمحافظة الشرقية على جثة طالب موضوعة داخل كيس قمامة وتطفو فوق مياه ترعة مشروع سعود، ونُقلت الجثة لمشرحة مستشفى الأحرار تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة.

بلاغ بالعثور على جثة داخل كيس قمامة

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارا من مركز شرطة الحسينية يفيد بعثور الأهالي على جثة شاب داخل كيس قمامة، طافية بترعة مشروع سعود بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين أن الجثة للشاب حسني محمد أمين 22 سنة طالب في كلية شريعة وقانون تفاهنة الإشراف، مقيم بقرية أبو عمرو.

القبض على اثنين من المشتبه فيهم

وتمكنت الأجهزة من القبض على اتنين للاشتباه في تورطهم في قتل الشاب والاستيلاء على هاتفه على خلفية تهديد المجني عليه لفتاة بصور لها.

وتم تحرير المحضر اللازم، وكلفت النيابة العامة، المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها .

وأفاد أسرة المجني عليه أن الشاب قتل على يد 3 أشخاص «أولاد عم» بعدما اتهموا الشاب بتهديده فتاة بنشر صور لها، مشيرين الى أنهم قبل قتل الشاب توجهوا إلى أهله يشكون من قيام الشاب بتهديد فتاة بصورها ثم تتبعوا المجني عليه وقتلوه.