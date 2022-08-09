القصة الكاملة لمقتل مسن على يد جاره: صرخات وحرق بالبنزين بسبب «كيس قمامة»

فى محافظة الغربية تفاجأ الأهالي بسماع صرخات من مسن، أسرعوا إلى منزله وشاهدوا النيران مشتعلة في جسده، كان المسن يصرخ بشدة، فوضع الأهالي الملابس عليه حتى أطفأوا النيران، ثم أسرعوا به إلى المستشفى محاولين اسعافه.

حروق بنسبة 60%

نقل الأهالي المسن إلى أقرب مستشفي قرب منزله، وداخل المستشفى حاول الفريق الطبي إسعافه بقدر المستطاع، لكن الحروق كانت وصلت إلى 60%، وبعد أيام قليلة من وصوله إلى المستشفى لفظ أنفاسه الأخيرة.

مادة حارقة (بنزين)

وأرسلت المستشفي إشارة إلى رجال الشرطة في المحلة، تفيد بوصول مسن مصاب بحروق بنسبة 60%، وبالانتقال والفحص تبيّن أنّ مرتكب الواقعة جار المجني عليه، حيث سكب مادة حارقة على جسده «بنزين» وأشعل النيران فيه بسبب خلافات بينهما على إلقاء القمامة، وأُلقي القبض على المتهم وتم اقتياده إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

وناظرت جهات التحقيق جثمان المجني عليه، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام وسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة في الواقعة وسؤال شهود العيان، للوقوف على كواليس الحادث.