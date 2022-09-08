طلائع كفر الشيخ يشاركون في زراعة الأشجار للحد من التغيرات المناخية

شارك عدد من شباب الطلائع بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، في زراعة عدد من الأشجار بطرق وميادين المحافظة، وذلك للحد من التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة المناخية للطبيعة، علاوة على تنمية مواردها في شتى أمور الحياة.

ندوة عن التغيرات المناخية

جاء ذلك خلال انعقاد ندوة لشباب الطلائع تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، تحت عنوان «التوعوية عن التغيرات المناخية» بهدف زراعة الأشجار وكيفية الحفاظ عليها بمركزي شباب مدينة قلين وأبو إسماعيل، وبرعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، بمشاركة عدد من أعضاء أندية التطوع.

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن ذلك يأتي في إطار ضوء اهتمام وزارة الشباب والرياضة والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وتأتي مواكبة مع استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «كوب 27»، وتكاتف جميع المؤسسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية الدولة لمواجهة التغيرات المناخية لنشر الأمن والأمان والاستقرار لاستكمال مسيرة التنمية.

زيادة المسطح الأخضر

وأشار إلى أن اللقاء تناول كيفية زراعة الأشجار وأنواع التربة الصالحة للزراعة، ومواعيد الزراعة وكيفية التسميد، والتقليم ومواعيد الحصاد ونقل الشتلات وكيفية الحفاظ عليها لأطول وقت ممكن.

وحث المحاضر المشاركين على استثمار المساحات الصغيرة أمام المنزل لإقامة مشاتل صغيرة تساهم ولو بقدر قليل في تنقية الهواء من العوادم والغازات الضارة التي تعمل على الاحتباس الحراري للأرض.